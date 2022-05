Parco via delle Tufare: eseguiti interventi di tosatura erba, irrigazione e pulizia

Sabato di grandi pulizie al parco di via delle Tufare. Questa mattina sono infatti stati eseguiti dalla ditta de Grecis, aggiudicataria dell'appalto, interventi di tosatura erba, irrigazione e pulizia del parco.Aperto al pubblico lo scorso 23 aprile si tratta del terzo parco realizzato nella periferia nord (dopo quello di via Polonia e di via Grecia) ed il primo per estensione con i suoi 11.900 metri quadrati (8.759 destinati a parco, la restante parte destinata a parcheggio). L'opera, finanziata attraverso il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Centrare le periferie", ha consentito la realizzazione di tutto il sistema di marciapiedi a servizio dell'abitato.