Simbolo fallico rimosso dalla statua della Madonna nel parco di via delle Tufare

«Tutto verrà rimosso entro domani!». Lo aveva annunciato ieri il vicesindaco Fabrizio Ferrante in riferimento alla statua della Madonna nel parco di via delle Tufare imbrattata con simbolo fallico e così è stato. A distanza di neanche 24 ore l'osceno simbolo è stato rimosso e la statua sacra è ritornata al suo originale decoro, di colore bianco splendente. L'ennesimo atto vandalico a danno questa volta di un'immagine sacra ha suscitato non poco sdegno nella popolazione. Lapidario il vicesindaco che ha puntato il dito non solo verso gli autori ma anche verso coloro che guardano e non intervengono: «Siete complici anche voi», aveva chiosato. Oggi l'aggiornamento: «Amiu Trani ha rimosso tutto poco fa...ma la vergogna degli autori di questo gesto non si potrà mai rimuovere»