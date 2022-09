Parco via delle Tufare, telecamere puntate verso l'alto: la denuncia di Lima

Accade nel parco di via delle Tufare, il parco più grande a Trani per estensione e dotato di impianto di videosorveglianza per garantire la più totale sicurezza. Le telecamere appaiono puntate verso l'alto piuttosto che verso terra: motivo? Sconosciuto! A sollevare la questione è stato Raimondo Lima (Fdi) sui suoi canali social che si è affidato all'ironia per commentare la bizzarra questione: «Chi ha detto che a Trani mancano le telecamere e la video-sorveglianza? Video-sorveglianza della luna…».