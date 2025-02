Pronto Intervento Sociale, Ambito Trani - Bisceglie: "Il design thinking per la progettazione sociale", aperte le iscrizioni

Il servizio digestito dalla RTI composta dall'ente capofila Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi stai a Cuore e Trani S.O.S., ha organizzato peril primo evento teorico dei sei incontri di formazione previsti da Capitolato Speciale d'Appalto per tutti gli operatori con obbligo formativo verso i propri ordini, prevedendo che ciascun incontro possa essere aperto anche a tutti gli operatori sociali del territorio. Il titolo dell'incontro è '''. Nell'incontro del 26 Febbraio è previsto, dopo la registrazione dei partecipanti, l'intervento della Presidente CSV San Nicola ETS, Rosa Franco, del Direttore CSV San Nicola ETS, Alessandro Cobianchi, e del consulente per la progettazione sociale CSV San Nicola ETS, Gennaro Gigli.Il corso di formazione verterà sul tema del Design Thinking applicato alla progettazione sociale, come processo creativo che mira a risolvere problemi complessi, mettendo al centro le esigenze delle persone e dei gruppi sociali. Esso si basa su un approccio collaborativo e interattivo che consente di sviluppare soluzioni che non siano solo efficaci, ma anche sostenibili ed inclusive. Tale metodo è particolarmente efficace nel campo della progettazione sociale, dove l'interazione con le comunità e il coinvolgimento attivo dei beneficiari sono cruciali. L'approccio del Design Thinking applicato alla progettazione sociale offre un'opportunità unica per affrontare le sfide del nostro tempo, creando soluzioni che siano non solo efficaci, ma anche coinvolgenti ed a misura di persona. E' il momento di dar voce alla comunità e di rendere il cambiamento sociale una realtà concreta.Al termine dell'incontro sarà prevista la consegna di attestato di partecipazione. L'iscrizione all'incontro per gli operatori sociali del territorio può essere effettuato tramite piattaforma Google al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0Q6ajKCt46ILsbKIgCaALzG8khdM9RFiwTK-Ydl7vnToAQ/viewform?pli=1