"Il Giullare" alla Camera dei Deputati

Nemo propheta in patria: una delegazione degli organizzatori del Festival Il Giullare e della Compagnia Teatrale Il Giullare sarà oggi pomeriggio nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati per partecipare a "Il teatro come cura dell'anima".Un evento voluto da Lamberto Giannini della Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno, che ha partecipato più volte al Festival il Giullare a Trani, e organizzato dal deputato 5 stelle Francesco Berti e dal suo instancabile collaboratore Francesco Gandin, per provare a portare all'attenzione del mondo istituzionale l'importanza culturale, sociale, economica e sanitaria dell'esperienza del teatro con le fragilità.L'incontro, il cui inizio è previsto alle 15.00, e che sarà possibile anche seguire in diretta streaming al seguente link https://bit.ly/3svGeAV, sarà moderato da Luca Collodi, Caporedattore e coordinatore di Radio Vaticana Italia, e metterà intorno ad un tavolo esperienze provenienti da tutta Italia con la partecipazione, tra gli altri, anche del Direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali, Dott. Parente Antonio, segno dell'attenzione che le nostre esperienze hanno da un punto di vista culturale.Saranno due i panel intorno a cui si snoderà l'incontro: il primo con interventi legati al Teatro Sociale e ai suoi aspetti terapeutici e scientifici, il secondo sui Percorsi di Teatro e Disabilità incentrato sulle esperienze in Italia, all'interno del quale ci sarà l'intervento riservato al Festival Il Giullare dal titolo "Il Giullare: un'esperienza che promuove cultura inclusiva attraverso l'arte".E' per noi un onore essere ospitati presso la Camera dei Deputati come relatori esperti di esperienze teatrali inclusive: quest'anno il nostro Festival giunge alla 14^ edizione, forse la più longeva esperienza festivaliera di questo tipo in Italia, propulsore di numerose altre iniziative inclusive, non solo attraverso l'arte, e non solo a livello locale, un festival insomma che promuove cultura di inclusione.E ci auguriamo possa essere l'inizio di un percorso che cominci a guardare al valore generativo di esperienze come la nostra e come le altre che saranno raccontate domani.Ogni info e aggiornamenti su: www.ilgiullare.it e sui profili social