Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi

Continua il successo del Trani Classic Festival che, dopo l'acclamato concerto al Monastero di Colonna, porta al Castello Svevo il celebre pianista foggiano. Un evento all'insegna del grande repertorio classico, valorizzando il patrimonio culturale pugliese.

Trani - sabato 16 agosto 2025
Dopo l'inaugurazione al Castello Svevo con i Maestri Enrico Pace e Igor Roma lo scorso 2 agosto e il secondo acclamato concerto al Monastero di Colonna il 9 agosto, con i Maestri Serena Valuzzi, Cristina Di Lecce, Leonardo Colafelice e Paolo Scafarella, il Trani Classic Festival torna al Castello Svevo per il prossimo appuntamento.

Il celebre pianista italo-americano Antonio Pompa-Baldi sarà il protagonista del terzo concerto, incantando il pubblico con un "Gran Repertorio per Pianoforte". Il programma include un omaggio a Ravel con "Ravel en Rêve" di Roberto Piana e il celebre Gaspard de la nuit, per poi concludere con la Seconda Sonata (1931) di Rachmaninov. Nato a Foggia nel 1974, Pompa-Baldi si è affermato a livello internazionale vincendo numerosi concorsi e si è esibito in teatri prestigiosi come la Carnegie Hall di New York. Attualmente è docente e capo del dipartimento di pianoforte presso il Cleveland Institute of Music.

Il costo del biglietto è di 8€ (intero), 2€ (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni), con ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità. L'incasso dei concerti al Castello Svevo sarà interamente devoluto al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per prenotazioni: 348 2119110 o via email a ist.concertisticatyrenum@gmail.com.
