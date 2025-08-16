Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi

Dopo l'inaugurazione al Castello Svevo con i Maestri Enrico Pace e Igor Roma lo scorso 2 agosto e il secondo acclamato concerto al Monastero di Colonna il 9 agosto, con i Maestri Serena Valuzzi, Cristina Di Lecce, Leonardo Colafelice e Paolo Scafarella, iltorna al Castello Svevo per il prossimo appuntamento.Il celebre pianista italo-americanosarà il protagonista del terzo concerto, incantando il pubblico con un "Gran Repertorio per Pianoforte". Il programma include un omaggio a Ravel con "Ravel en Rêve" di Roberto Piana e il celebre Gaspard de la nuit, per poi concludere con la Seconda Sonata (1931) di Rachmaninov. Nato a Foggia nel 1974, Pompa-Baldi si è affermato a livello internazionale vincendo numerosi concorsi e si è esibito in teatri prestigiosi come la Carnegie Hall di New York. Attualmente è docente e capo del dipartimento di pianoforte presso il Cleveland Institute of Music.Il costo del biglietto è di 8€ (intero), 2€ (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni), con ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità. L'incasso dei concerti al Castello Svevo sarà interamente devoluto al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per prenotazioni: 348 2119110 o via email a ist.concertisticatyrenum@gmail.com.