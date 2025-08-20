Antonio Pompa Baldi - Trani Classic Festival. <span>Foto Sara Mancini</span>
Antonio Pompa Baldi - Trani Classic Festival. Foto Sara Mancini
Eventi e cultura

Il pianoforte di Antonio Pompa-Baldi? Una meraviglia al Castello Svevo di Trani

Il maestro di fama internazionale ha deliziato il pubblico con un’esecuzione magistrale, confermando il successo e la missione del Trani Classic Festival di divulgare la musica di altissimo livello

Trani - mercoledì 20 agosto 2025 15.59
È stato un concerto degno dei grandi teatri, quello di ieri sera, al Castello Svevo di Trani, nell'ambito del "Trani Classic Festival". Al pianoforte il Maestro Antonio Pompa-Baldi, pianista di fama internazionale e di cui ha parlato anche il "New York Times", descrivendo il suo talento al pianoforte come "di struggente bellezza". Il concerto di ieri ha fatto registrare il tutto esaurito, decretando definitivamente il successo della giovanissima kermesse musicale.

Il programma presentato è stato scelto dallo stesso Maestro, che è riuscito col suo estro a far godere il pubblico delle complesse melodie nonostante la particolarità del luogo, estremamente vicino al mare, con le annesse difficoltà che il clima umido può comportare per uno strumento delicato come il pianoforte. Nonostante tutto, nella serata di ieri, nella corte del castello hanno risuonato le note di Joseph Maurice Ravel, Sergej Rachmaninoff e Roberto Piana, deliziando un folto e variegato pubblico e trasformando per qualche ora il castello in un luogo sospeso nel tempo e nello spazio.

L'esecuzione di ciascun brano è stata preceduta da un'introduzione del maestro che ha sapientemente guidato il pubblico all'ascolto, immergendolo nell'atmosfera riservata e intima di Rachmaninov e in quella onirica di Ravel, raccontando la genesi e lo sviluppo di ciascuna composizione come un critico d'arte farebbe con un quadro. La complessità tecnica delle composizioni – "Ravel en rêve" di Piana, "Gaspard de la nuit" di Ravel e "Sonata n. 2" di Rachmaninov – ha esaltato particolarmente il talento del maestro, che ha saputo affiancare al rigore di un'esecuzione perfetta, il virtuosismo, l'anima del pianista e la bellezza spirituale, quasi mistica di queste composizioni.

Il concerto della serata di ieri conferma la via intrapresa consapevolmente dai direttori artistici del festival – Serena Valluzzi e Paolo Scafarella – ovvero quella della divulgazione della cultura musicale di altissimo livello, rendendola accessibile al più ampio pubblico possibile, anche quello meno esperto, valorizzando allo stesso tempo i beni culturali della città.
Credits Photo di Sara Mancini
Trani Classic Festival M Antonio Pompa Baldi
Trani Classic Festival M Antonio Pompa Baldi © Sara Mancini
Trani Classic Festival M Antonio Pompa Baldi
Trani Classic Festival M Antonio Pompa Baldi © Sara Mancini
  • Trani Classic Festival
Altri contenuti a tema
Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi Continua il successo del Trani Classic Festival che, dopo l'acclamato concerto al Monastero di Colonna, porta al Castello Svevo il celebre pianista foggiano. Un evento all'insegna del grande repertorio classico, valorizzando il patrimonio culturale pugliese.
1 «Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo «Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo Il Monastero di Colonna scenario del secondo appuntamento con il “Trani Classic&Friends” che ha entusiasmato il pubblico
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce I due pianisti si esibiranno con Paolo Scafarella e Serena Valluzzi al Monastero di Colonna il 09 agosto start ore 19:00, ingresso libero
Un inizio trionfale per il Trani Classic Festival: musica e arte si fondono nel Castello Svevo Un inizio trionfale per il Trani Classic Festival: musica e arte si fondono nel Castello Svevo Un primo appuntamento di altissimo livello incanta il pubblico. Gli organizzatori, Paolo Scafarella e Serena Valluzzi, celebrano il successo e la proficua collaborazione con il Ministero per la valorizzazione dei beni culturali
Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
20 agosto 2025 Soccer Trani, la piazza sta rispondendo presente: ecco il ritorno della tifoseria organizzata
Guardia di Finanza, cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Barletta-Andria-Trani
20 agosto 2025 Guardia di Finanza, cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Barletta-Andria-Trani
Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT
20 agosto 2025 Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT
Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole
20 agosto 2025 Cani ammessi al cimitero di Trani: via libera con nuove regole
Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”
20 agosto 2025 Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”
Sold out Actor Dei, l'opera dedicata a Padre Pio in programma domenica
20 agosto 2025 Sold out Actor Dei, l'opera dedicata a Padre Pio in programma domenica
Cinquepalmi: «A Trani troppi soldi per il verde pubblico, ma risultati scarsi»
20 agosto 2025 Cinquepalmi: «A Trani troppi soldi per il verde pubblico, ma risultati scarsi»
Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
19 agosto 2025 Dani e Robbi al Gran Shopping Molfetta
Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto
19 agosto 2025 Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
19 agosto 2025 Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.