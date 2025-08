Un inizio trionfale per il Trani Classic Festival: musica e arte si fondono nel Castello Svevo

11 foto Trani Classic Festival 2025

Social Video 4 minuti Trani Classic Festival - Maestri Enrico Pace e Igor Roma Tonino Lacalamita

È partita con un successo la seconda edizione delun evento che unisce la grande musica classica alla magnificenza del patrimonio artistico pugliese. I primi appuntamenti si svolgono nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Trani, una scelta che, come spiegano gli organizzatoriintende valorizzare i beni culturali della Regione Puglia. La prima serata, in particolare, è stata di altissimo livello, superando ogni aspettativa.Il 2 agosto, i Maestri, entrambi vincitori del prestigioso premio Liszt, si sono esibiti in un eccezionale concerto a due pianoforti, proponendo un repertorio di rara bellezza con "I Pianeti" di Gustav Holst e le Danze Sinfoniche di Rachmaninov. "È un programma che si adatta a un concerto all'aria aperta, in cui si vedranno le stelle," hanno dichiarato i Maestri, descrivendo la musica come "un linguaggio universale, una forma di pace" che sperano si espanda in tutto il mondo.Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata, sottolineando come la collaborazione con il Ministero e il Polo Museale sia stata fondamentale. "Il prestigio che comporta organizzare concerti in questa sede è immenso," hanno affermato, ringraziando il Dipartimento di Valorizzazione dei Beni Culturali e il direttore del Polo Museale, l'Architetto Longobardi, per la disponibilità. "Lo facciamo veramente per la città di Trani," hanno ribadito, evidenziando come la scelta di utilizzare il Castello sia una mossa strategica per la valorizzazione del territorio e non per un ritorno economico o di immagine personale.Il programma del festival proseguirà con altri due importanti concerti al Castello: il 19 agosto con il Maestroe il 31 agosto con il recital del pianista pugliese. Inoltre, il festival introduce la nuova sezione "Trani Classic & Friends", il cui primo evento, un "Piano Battle" a due pianoforti e otto mani, si terrà il 9 agosto al Monastero di Trani con ingresso gratuito.Il costo dei biglietti è di 8€ (intero), 2€ (ragazzi età compresa tra i 18 e 25 anni), ingresso gratuito per minorenni e per persone con disabilità.