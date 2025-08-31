Eventi e cultura
Il M° Pasquale Iannone, pianista-titano, stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic
Questa sera il gran finale della seconda edizione del festival. Il pianista di fama mondiale Pasquale Iannone chiude la kermesse con un programma monumentale, in un evento che si preannuncia indimenticabile
Trani - domenica 31 agosto 2025 6.14
Cala il sipario sulla II edizione del Trani Classic Festival, e lo fa con un evento di straordinario prestigio: questa sera, domenica 31 agosto ore 20:30, le antiche pietre del Castello Svevo vibreranno sotto le note di uno dei più grandi pianisti della scena internazionale, il Maestro Pasquale Iannone: un appuntamento imperdibile che chiude una rassegna di successo capace di portare a Trani, grazie ai M° Serena Valluzzi e Paolo Scafarella, Direttori artistici del Festival, l'eccellenza della musica classica in luoghi di incomparabile bellezza.
Il Trani Classic Festival si è confermato anche quest'anno come un punto di riferimento per gli amanti della musica, unendo un'offerta artistica di altissimo livello alla valorizzazione del patrimonio storico della città. Per il suo ultimo atto, la scelta non poteva che cadere su un artista che rappresenta un vanto per l'intera regione: il M° Pasquale Iannone, un talento nato nella vicina Barletta e applaudito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano.
Quello che il Maestro Iannone offrirà al pubblico questa sera è più di un concerto: sarà un'epica traversata nel cuore del pianismo romantico, un'esperienza sonora di rara intensità. Il programma è un vero e proprio monumento alla letteratura per pianoforte, pensato per esaltare ogni sfumatura dello strumento e dell'animo umano. Si partirà dalla drammaticità titanica della Sonata op. 57 "Appassionata" di Beethoven, una tempesta di passioni che scuote l'ascoltatore. Si passerà poi all'eleganza cristallina e al lirismo sognante dello Scherzo n°4 di Chopin, per poi sprofondare nella malinconia e nel fervore slavo dei Momenti Musicali di Rachmaninov. Il gran finale è affidato a una vera e propria gemma per intenditori: il rarissimo e funambolico "Carnaval de Vienne" di Moritz Rosenthal. Si tratta di una parafrasi su temi di Strauss di difficoltà quasi sovrumana, un pezzo che spinge la tecnica pianistica ai suoi limiti estremi, garantendo un'esperienza mozzafiato. Una serata, dunque, che unirà la magia di un luogo storico al genio di un artista straordinario. L'occasione perfetta per salutare un festival di successo e per vivere un'emozione che solo la grande musica sa regalare.
Il costo dei biglietti è di 8€ (intero), 2€ (ragazzi età compresa tra i 18 e 25 anni), ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità.L'incasso dei concerti al Castello Svevo sarà interamente devoluto al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per prenotazioni: 348 2119110 o via email a : ist.concertisticatyrenum@gmail.com
Il Trani Classic Festival si è confermato anche quest'anno come un punto di riferimento per gli amanti della musica, unendo un'offerta artistica di altissimo livello alla valorizzazione del patrimonio storico della città. Per il suo ultimo atto, la scelta non poteva che cadere su un artista che rappresenta un vanto per l'intera regione: il M° Pasquale Iannone, un talento nato nella vicina Barletta e applaudito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano.
Quello che il Maestro Iannone offrirà al pubblico questa sera è più di un concerto: sarà un'epica traversata nel cuore del pianismo romantico, un'esperienza sonora di rara intensità. Il programma è un vero e proprio monumento alla letteratura per pianoforte, pensato per esaltare ogni sfumatura dello strumento e dell'animo umano. Si partirà dalla drammaticità titanica della Sonata op. 57 "Appassionata" di Beethoven, una tempesta di passioni che scuote l'ascoltatore. Si passerà poi all'eleganza cristallina e al lirismo sognante dello Scherzo n°4 di Chopin, per poi sprofondare nella malinconia e nel fervore slavo dei Momenti Musicali di Rachmaninov. Il gran finale è affidato a una vera e propria gemma per intenditori: il rarissimo e funambolico "Carnaval de Vienne" di Moritz Rosenthal. Si tratta di una parafrasi su temi di Strauss di difficoltà quasi sovrumana, un pezzo che spinge la tecnica pianistica ai suoi limiti estremi, garantendo un'esperienza mozzafiato. Una serata, dunque, che unirà la magia di un luogo storico al genio di un artista straordinario. L'occasione perfetta per salutare un festival di successo e per vivere un'emozione che solo la grande musica sa regalare.
Il costo dei biglietti è di 8€ (intero), 2€ (ragazzi età compresa tra i 18 e 25 anni), ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità.L'incasso dei concerti al Castello Svevo sarà interamente devoluto al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per prenotazioni: 348 2119110 o via email a : ist.concertisticatyrenum@gmail.com