M° Pasquale Iannone, pianista
M° Pasquale Iannone, pianista
Eventi e cultura

Il M° Pasquale Iannone, pianista-titano, stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic

Questa sera il gran finale della seconda edizione del festival. Il pianista di fama mondiale Pasquale Iannone chiude la kermesse con un programma monumentale, in un evento che si preannuncia indimenticabile

Trani - domenica 31 agosto 2025 6.14
Cala il sipario sulla II edizione del Trani Classic Festival, e lo fa con un evento di straordinario prestigio: questa sera, domenica 31 agosto ore 20:30, le antiche pietre del Castello Svevo vibreranno sotto le note di uno dei più grandi pianisti della scena internazionale, il Maestro Pasquale Iannone: un appuntamento imperdibile che chiude una rassegna di successo capace di portare a Trani, grazie ai M° Serena Valluzzi e Paolo Scafarella, Direttori artistici del Festival, l'eccellenza della musica classica in luoghi di incomparabile bellezza.

Il Trani Classic Festival si è confermato anche quest'anno come un punto di riferimento per gli amanti della musica, unendo un'offerta artistica di altissimo livello alla valorizzazione del patrimonio storico della città. Per il suo ultimo atto, la scelta non poteva che cadere su un artista che rappresenta un vanto per l'intera regione: il M° Pasquale Iannone, un talento nato nella vicina Barletta e applaudito nelle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano.

Quello che il Maestro Iannone offrirà al pubblico questa sera è più di un concerto: sarà un'epica traversata nel cuore del pianismo romantico, un'esperienza sonora di rara intensità. Il programma è un vero e proprio monumento alla letteratura per pianoforte, pensato per esaltare ogni sfumatura dello strumento e dell'animo umano. Si partirà dalla drammaticità titanica della Sonata op. 57 "Appassionata" di Beethoven, una tempesta di passioni che scuote l'ascoltatore. Si passerà poi all'eleganza cristallina e al lirismo sognante dello Scherzo n°4 di Chopin, per poi sprofondare nella malinconia e nel fervore slavo dei Momenti Musicali di Rachmaninov. Il gran finale è affidato a una vera e propria gemma per intenditori: il rarissimo e funambolico "Carnaval de Vienne" di Moritz Rosenthal. Si tratta di una parafrasi su temi di Strauss di difficoltà quasi sovrumana, un pezzo che spinge la tecnica pianistica ai suoi limiti estremi, garantendo un'esperienza mozzafiato. Una serata, dunque, che unirà la magia di un luogo storico al genio di un artista straordinario. L'occasione perfetta per salutare un festival di successo e per vivere un'emozione che solo la grande musica sa regalare.

Il costo dei biglietti è di 8€ (intero), 2€ (ragazzi età compresa tra i 18 e 25 anni), ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità.L'incasso dei concerti al Castello Svevo sarà interamente devoluto al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Per prenotazioni: 348 2119110 o via email a : ist.concertisticatyrenum@gmail.com
M° Pasquale Iannone, pianista-titano stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic
M° Pasquale Iannone, pianista-titano stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic
  • Trani Classic Festival
Altri contenuti a tema
Il pianoforte di Antonio Pompa-Baldi? Una meraviglia al Castello Svevo di Trani Il pianoforte di Antonio Pompa-Baldi? Una meraviglia al Castello Svevo di Trani Il maestro di fama internazionale ha deliziato il pubblico con un’esecuzione magistrale, confermando il successo e la missione del Trani Classic Festival di divulgare la musica di altissimo livello
Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi Continua il successo del Trani Classic Festival che, dopo l'acclamato concerto al Monastero di Colonna, porta al Castello Svevo il celebre pianista foggiano. Un evento all'insegna del grande repertorio classico, valorizzando il patrimonio culturale pugliese.
1 «Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo «Trani Classic Festival», lo speciale a otto mani è stato un successo Il Monastero di Colonna scenario del secondo appuntamento con il “Trani Classic&Friends” che ha entusiasmato il pubblico
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce I due pianisti si esibiranno con Paolo Scafarella e Serena Valluzzi al Monastero di Colonna il 09 agosto start ore 19:00, ingresso libero
Un inizio trionfale per il Trani Classic Festival: musica e arte si fondono nel Castello Svevo Un inizio trionfale per il Trani Classic Festival: musica e arte si fondono nel Castello Svevo Un primo appuntamento di altissimo livello incanta il pubblico. Gli organizzatori, Paolo Scafarella e Serena Valluzzi, celebrano il successo e la proficua collaborazione con il Ministero per la valorizzazione dei beni culturali
Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro
30 agosto 2025 Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro
Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto»
30 agosto 2025 Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto»
Una piccola biblioteca a cielo aperto: a Trani, in Villa Comunale, la cultura rinasce in una casetta di legno
30 agosto 2025 Una piccola biblioteca a cielo aperto: a Trani, in Villa Comunale, la cultura rinasce in una casetta di legno
Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile " e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani
30 agosto 2025 Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
30 agosto 2025 Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto
Berardino Leonetti presenta a Trani il suo nuovo libro: "Un medico, un clown "
30 agosto 2025 Berardino Leonetti presenta a Trani il suo nuovo libro: "Un medico, un clown"
"Via Roberto Visibelli ", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio "
30 agosto 2025 "Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio"
Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova
30 agosto 2025 Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova
Al largo delle Matinelle sup aut: esperienza da ripetere per i ragazzi del Trani Autism Friendly
30 agosto 2025 Al largo delle Matinelle sup aut: esperienza da ripetere per i ragazzi del Trani Autism Friendly
Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme
29 agosto 2025 Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.