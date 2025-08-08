Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce

Prenotazioni al nr. 348 2119110 o per e.mail: ist.concertisticatyrenum@gmail.com

Ilraddoppia le emozioni e, dopo l'inaugurazione, si prepara a un nuovo imperdibile appuntamento con due giovani pianisti italiani:entrambi originari della provincia di Bari e con un percorso formativo legato al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" del capoluogo pugliese.L'evento si terrà sabato 9 agosto, alle ore 19:00, in una cornice di inestimabile bellezza e storia, ila Trani e sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.Classe 1995, è un virtuoso acclamato a livello internazionale che nonostante la giovane età, si è distinto fin da giovanissimo per le sue eccezionali qualità tanto da essere definito daun "pianista nato e destinato a una brillantissima carriera" già all'età di 12 anni. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali di prestigio, tra cui: il(2016): Secondo premio e tre premi speciali (premio del pubblico, miglior esecuzione di una composizione russa e premio della giuria dei giovani); l'(2014), è stato stato uno dei sei finalisti e ha vinto tre premi speciali;(2012): Medaglia d'oro.ha suonato con importanti orchestre in tutto il mondo, tra cui lae la Icollaborando con direttori di fama internazionale.lasse 1997, ha iniziato i suoi studi pianistici a 13 anni e si è diplomata al Conservatorio di Bari con il massimo dei voti. La sua formazione è stata arricchita da corsi di perfezionamento in Italia e all'estero. Tra i suoi successi si contano la vittoria di numerosi concorsi internazionali e la partecipazione a festival di rilievo. Oltre all'attività concertistica, Cristina Di Lecce si dedica alla ricerca e alla specializzazione nelle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento della musica. È anche ideatrice e direttrice artistica del festival musicale "Margherita Classica" e coordinatrice artistica del "Festival dell'Alta Murgia", dimostrando un forte impegno nella promozione della cultura musicale.La seconda edizione del, diretto da, continua la sua missione di unire la grande musica classica alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, il concerto diè un ulteriore tassello di un programma che si preannuncia ricco di talento e passione: il concerto che si terrà nel suggestivo scenario del Monastero di Colonna, sarà un appuntamento che celebrerà il talento, la bellezza del nostro territorio e la magia della musica classica.