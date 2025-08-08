Eventi e cultura
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
Concerto al Monastero di Colonna, 09 agosto start ore 19:00, ingresso libero
Trani - venerdì 8 agosto 2025 7.17
Il Trani Classic Festival raddoppia le emozioni e, dopo l'inaugurazione, si prepara a un nuovo imperdibile appuntamento con due giovani pianisti italiani: Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce entrambi originari della provincia di Bari e con un percorso formativo legato al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" del capoluogo pugliese. L'evento si terrà sabato 9 agosto, alle ore 19:00, in una cornice di inestimabile bellezza e storia, il Monastero di Colonna a Trani e sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
Leonardo Colafelice. Classe 1995, è un virtuoso acclamato a livello internazionale che nonostante la giovane età, si è distinto fin da giovanissimo per le sue eccezionali qualità tanto da essere definito da Aldo Ciccolini un "pianista nato e destinato a una brillantissima carriera" già all'età di 12 anni. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali di prestigio, tra cui: il Cleveland International Piano Competition (2016): Secondo premio e tre premi speciali (premio del pubblico, miglior esecuzione di una composizione russa e premio della giuria dei giovani); l' Arthur Rubinstein International Piano Master Competition (2014), è stato stato uno dei sei finalisti e ha vinto tre premi speciali; Gina Bachauer Young Artists International Piano Competition (2012): Medaglia d'oro. Leonardo Colafelice ha suonato con importanti orchestre in tutto il mondo, tra cui la Cleveland Orchestra e la Israel Philharmonic Orchestra, collaborando con direttori di fama internazionale.
Cristina Di Lecce. Classe 1997, ha iniziato i suoi studi pianistici a 13 anni e si è diplomata al Conservatorio di Bari con il massimo dei voti. La sua formazione è stata arricchita da corsi di perfezionamento in Italia e all'estero. Tra i suoi successi si contano la vittoria di numerosi concorsi internazionali e la partecipazione a festival di rilievo. Oltre all'attività concertistica, Cristina Di Lecce si dedica alla ricerca e alla specializzazione nelle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento della musica. È anche ideatrice e direttrice artistica del festival musicale "Margherita Classica" e coordinatrice artistica del "Festival dell'Alta Murgia", dimostrando un forte impegno nella promozione della cultura musicale.
La seconda edizione del Trani Classic Festival, diretto da Serena Valluzzi e Paolo Scafarella, continua la sua missione di unire la grande musica classica alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, il concerto di Colafelice e Di Lecce è un ulteriore tassello di un programma che si preannuncia ricco di talento e passione: il concerto che si terrà nel suggestivo scenario del Monastero di Colonna, sarà un appuntamento che celebrerà il talento, la bellezza del nostro territorio e la magia della musica classica.
Prenotazioni al nr. 348 2119110 o per e.mail: ist.concertisticatyrenum@gmail.com
