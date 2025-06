Il Lions Ordinamenta Maris Trani presenta il suo nuovo direttivo

Il Lions Club Ordinamenta Maris Trani presenta il suo nuovo direttivo per l'anno sociale 2025-2026, che ha inizio il 1 Luglio 2025.Il 13 giugno 2025, presso il Regia Ristorante di Trani, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo direttivo. Il nuovo direttivo è composto da:- Presidente: Dott. Giovanni Franco- Segretaria: Avv. Rossella Mascolo- Tesoriere: Dr. Salvatore DililloIl presidente, Dott. Giovanni Franco, assume ufficialmente la carica di Presidente del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani a partire dal 1 Luglio 2025. Nel suo discorso programmatico dí insediamento, Giovanni Franco, dopo aver ringraziato il presidente uscente Prof. Vito Amatulli per il lavoro svolto nell'anno sociale 2024-2025, ha sottolineato l'importanza del servizio e della partecipazione attiva della comunità.Impegno per il servizio: il presidente ha evidenziato il motto del club "We Serve" come un impegno a fare la differenza nelle comunità, riflettendo sulle iniziative passate che hanno avuto impatto significativo sulla società.Miglioramento continuo: sottolineando la necessità di continuità e crescita, Giovanni Franco ha incoraggiato la riflessione sui successi passati, rimanendo aperti a nuove idee e innovazioni per adattarsi alle esigenze emergenti.Partecipazione attiva: ha invitato tutti i membri a partecipare attivamente, promuovendo la collaborazione e la condivisione delle competenze uniche per trasformare le sfide in opportunità, rafforzando il messaggio di comunità e responsabilità condivisa.Con questi obiettivi chiari, il presidente ha invitato tutti i membri del Lions club a unirsi in questo viaggio verso un futuro più luminoso e prospero. "Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi e costruire un futuro migliore per tutti, lasciando un 'impronta nel cuore di chi incontreremo." ha concluso.