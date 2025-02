Il Movimento 5Stelle di Trani non ci stà: su Villa Guastamacchia chiede chiarimenti ed accesso agli atti

Il testo del comunicato stampa

Con una pec inviata in data 03 febbraio,capogruppo del Movimento 5Stelle al consiglio comunale di Trani, ha inviato una "interrogazione a risposta scritta" per ottenere sia l'accesso agli atti e chiarimenti in merito sia all'installazione del teatro civico Open air presso l'area scoperta annessa al bene vincolato denominato "Villa Guastamacchia" e sia sulla realizzazione di alloggi in sostituzione della dependance della villa padronale e area esterna annessa allo stesso bene. L'interrogazione è stata inviata al Presidente del Consiglio comunale, Avv. Giacomo Marinaro, al Sindaco e assessore all'urbanistica del Comune di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Comune di Trani, Ing. Luigi Puzziferri, al Segretario Generale del Comune di Trani, Dott. Angelo Lazzaro, al Soprintendente Arch. Anita Guarnieri Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie Bat e Foggia.Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all'installazione del teatro civico Open air PRESSO l'area scoperta annessa al bene vincolato denominato VILLA GUASTAMACCHIA e di realizzazione di alloggi in sostituzione della dependance della villa padronale e area esterna annessa; richiesta di accesso agli atti. Interrogazione a risposta scritta.Il sottoscritto Vito Branà in qualità di consigliere comunale del movimento cinque stelle, con riferimento al trasferimento presso villa Guastamacchia del manufatto Open Air, con la presente chiede se l'installazione sia compatibile con il vincolo indiretto apposto dalla Soprintendenza sul terreno annesso alla villa e se sia stato autorizzato dalla Soprintendenza. Si chiede copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata. Chiede, altresì, se la realizzazione di alloggi per famiglie disagiate in sostituzione della dependance della villa padronale e circostante area di pertinenza sia compatibile con il vincolo ministeriale e con il testamento del 20.02.1977 del Cav. Luigi Guastamacchia con vincolo di destinazione d'uso a residenza per anziani. Si chiede copia del testamento olografo del Cav. Luigi Guastamacchia a favore del Comune di Trani. Alla Soprintendenza si chiede di inviare copia delle autorizzazioni rilasciate, di verificare la correttezza del procedimento amministrativo e di intervenire laddove vengano riscontrati errori procedurali. Tutto ciò premesso interroga il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 25 del regolamento del consiglio comunale, in merito a tutto quanto riportato in narrativa. Trani, lì 03.02.2025