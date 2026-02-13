Segretario provinciale del Nuovo Psi Bat, Rocco Cardilli. <span>Foto credits</span>
Politica

Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»

I socialisti liberali e riformisti invocano il coraggio della sintesi per voltare pagina dopo dieci anni di centrosinistra

Trani - venerdì 13 febbraio 2026 19.34 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del segretario provinciale del Nuovo Psi Bat, Rocco Cardilli.
Il panorama politico tranese entra in una fase di fermento in vista delle prossime sfide elettorali. Mentre il centrosinistra si avvia a concludere un ciclo amministrativo decennale, l'area di centrodestra accelera il confronto interno per evitare i ritardi del passato. In questo contesto si inserisce la presa di posizione dei socialisti liberali e riformisti del NPSI, che rivendicano, in una nota stampa a firma del segretario provinciale del Nuovo Psi Bat, Rocco Cardilli. un ruolo attivo sia a livello comunale che provinciale. Attraverso un richiamo alla responsabilità e alla sintesi, il movimento sollecita gli alleati a superare i tatticismi dei singoli partiti per dare vita a una coalizione ampia, capace di attrarre civismo e delusi dell'attuale maggioranza, ponendo come priorità assoluta l'individuazione di una figura di vertice autorevole e condivisa.
  • Il testo della nota - Auspichiamo che il centrodestra a Trani riesca in tempi rapidi ad individuare un nome unitario e capace di fare sintesi tra tutte le forze politiche ed i movimenti civici, che hanno la volontà di regalare a Trani ed ai tranesi una pagina di reale cambiamento, dopo un decennio di centrosinistra. Non è più tempo di attese, ma vi è necessità di agire attraverso una visione di più ampio respiro, che possa andare oltre la coalizione ed aggregare anche quelle forze politiche che non sono più in nessun modo soddisfatti dell'operato politico del centrosinistra tranese. Siamo in campo come socialisti liberali e riformisti del NPSI per dare un contributo sia a livello provinciale che a livello comunale nell'individuazione del futuro candidato sindaco del centrodestra, di offrire idee per il rilancio e per l'amore di questa città, che da sempre rappresenta un comune fondamentale e strategico per la sesta provincia pugliese. Agli amici del centrodestra tranese l'invito di dimostrare coraggio attraverso scelte condivise, che abbiano a cuore solo le sorti esclusive della città di Trani e non dei singoli partiti politici
