Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione

L'amministrazione Bottaro si conferma ancora una volta protagonista del tanto agognato cambiamento urbano, capace di trasformare le attese in opere, e i progetti in eredità durature per la comunità.

Una visione che prende forma, un'idea di città che si concretizza passo dopo passo. Piazza Gradenigo, da tempo al centro di attenzioni e aspettative, entra nella sua fase decisiva di riqualificazione: è cominciata ufficialmente la posa della nuova pavimentazione, come si evince nella foto pubblicata dal sindaco Amedeo Bottaro sui propri canali social. Un traguardo atteso da anni che oggi diventa realtà sotto la guida determinata e operosa dell'amministrazione di centrosinistra.Quello che fino a poco tempo fa era un cantiere fermo nel tempo oggi è un cuore urbano in fermento, pronto a battere con nuova linfa. La nuova pavimentazione non è solo un intervento estetico: è il simbolo di una rigenerazione urbana voluta fortemente dal sindaco Amedeo Bottaro e portata avanti con coerenza e determinazione.Con questi lavori, Piazza Gradenigo non è più soltanto una promessa, ma un esempio concreto di come un'amministrazione possa incidere positivamente sul volto della città. Un intervento che restituisce bellezza, funzionalità e dignità a uno spazio pubblico troppo a lungo trascurato.L'entusiasmo dei cittadini è tangibile, e la soddisfazione dell'amministrazione comunale è pienamente giustificata: la nuova Gradenigo sarà uno dei fiori all'occhiello della Trani del futuro, una piazza finalmente degna del centro storico che la ospita.