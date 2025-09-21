Piazza Gradenigo
Piazza Gradenigo
Politica

Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione

Si concretizzano i frutti di una delle opere più attese in città

Trani - domenica 21 settembre 2025 14.24
Una visione che prende forma, un'idea di città che si concretizza passo dopo passo. Piazza Gradenigo, da tempo al centro di attenzioni e aspettative, entra nella sua fase decisiva di riqualificazione: è cominciata ufficialmente la posa della nuova pavimentazione, come si evince nella foto pubblicata dal sindaco Amedeo Bottaro sui propri canali social. Un traguardo atteso da anni che oggi diventa realtà sotto la guida determinata e operosa dell'amministrazione di centrosinistra.

Quello che fino a poco tempo fa era un cantiere fermo nel tempo oggi è un cuore urbano in fermento, pronto a battere con nuova linfa. La nuova pavimentazione non è solo un intervento estetico: è il simbolo di una rigenerazione urbana voluta fortemente dal sindaco Amedeo Bottaro e portata avanti con coerenza e determinazione.

Con questi lavori, Piazza Gradenigo non è più soltanto una promessa, ma un esempio concreto di come un'amministrazione possa incidere positivamente sul volto della città. Un intervento che restituisce bellezza, funzionalità e dignità a uno spazio pubblico troppo a lungo trascurato.

L'entusiasmo dei cittadini è tangibile, e la soddisfazione dell'amministrazione comunale è pienamente giustificata: la nuova Gradenigo sarà uno dei fiori all'occhiello della Trani del futuro, una piazza finalmente degna del centro storico che la ospita.
L'amministrazione Bottaro si conferma ancora una volta protagonista del tanto agognato cambiamento urbano, capace di trasformare le attese in opere, e i progetti in eredità durature per la comunità.
Piazza Gradenigo
Piazza Gradenigo
  • Amedeo Bottaro
Altri contenuti a tema
Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca Alla presenza dei progettisti incaricati e dell'ingegner Rotondo
Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Il Primo Cittadino ora vuole vederci chiaro, prende atto del riposizionamento politico regionale di «Puglia Popolare»: “Non è il tempo per le scelte ibride”
Gli studenti tranesi protagonisti del progetto "Trani Ebraica": incontro con il sindaco Bottaro Scuola e Lavoro Gli studenti tranesi protagonisti del progetto "Trani Ebraica": incontro con il sindaco Bottaro Presentati a Palazzo di Città i risultati dei laboratori didattici sulla cultura ebraica, con il plauso delle istituzioni locali
27 Bottaro alza la voce in Tv, tra polemiche e trasformazioni per il futuro di Costa Sud a Trani Bottaro alza la voce in Tv, tra polemiche e trasformazioni per il futuro di Costa Sud a Trani Tra espropri, contestazioni e riqualificazione urbana, un intervento che divide la città. Il primo cittadino parla, in una trasmissione televisiva.
1 Il Sindaco di Trani in occasione del 25 aprile: "Non è solo una data da ricordare, è una storia che ci riguarda da vicino" Attualità Il Sindaco di Trani in occasione del 25 aprile: "Non è solo una data da ricordare, è una storia che ci riguarda da vicino" Il 25 aprile di ottant’anni fa l’Italia ritrovava la libertà
Pasquetta di lutto: il sindaco Bottaro invita alla sobrietà dopo la morte di Papa Francesco Pasquetta di lutto: il sindaco Bottaro invita alla sobrietà dopo la morte di Papa Francesco Il primo cittadino esorta la cittadinanza ad evitare eccessi
1 Incidente mortale sulla Andria-Bisceglie, Bottaro: «Non staremo in silenzio» Incidente mortale sulla Andria-Bisceglie, Bottaro: «Non staremo in silenzio» Il sindaco di Trani preannuncia provvedimenti nelle sedi competenti
Aperte le porte Cinema Teatro Impero di Trani: "La prima grande acquisizione fatta dalla città di Trani credo negli ultimi 50 anni" Aperte le porte Cinema Teatro Impero di Trani: "La prima grande acquisizione fatta dalla città di Trani credo negli ultimi 50 anni" Amedeo Bottaro si riprende la scena, la conferenza stampa integrale del Sindaco
Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti "
21 settembre 2025 Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti"
“Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
21 settembre 2025 “Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono "
21 settembre 2025 Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono"
Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo
21 settembre 2025 Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo
Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
21 settembre 2025 Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
"Un grazie ai nostri sacerdoti ": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
21 settembre 2025 "Un grazie ai nostri sacerdoti": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro "
21 settembre 2025 Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro"
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
20 settembre 2025 Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
20 settembre 2025 L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
20 settembre 2025 Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.