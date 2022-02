«Il Pnrr come patto generazionale»: ampia partecipazione all’incontro organizzato dal Movimento Federalista Europeo di Trani

«Il PNRR come patto generazionale»: così Gianni De Iuliis in conclusione al convegno organizzato la scorsa settimana dalla Sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo su "PNRR ed implicazioni sul Meridione".Dopo l'apertura del Segretario della Sezione Gianfranco Matichecchia, l'incontro ha visto la presentazione ad opera di Antonio Notarpietro dei progetti, delle missioni e delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: da un lato è emerso essere un piano denso e articolato in cui si intravede davvero la possibilità di cambiamento per il nostro Paese e il nostro territorio; dall'altro ha suscitato non pochi dubbi sulle sue possibilità di completa realizzazione, sia per la densità di cui prima sia per la presenza delle organizzazioni mafiose già pronte a trarre beneficio dai finanziamenti europei.Con la relazione di Vincenzo Posa, nello specifico, si è posto l'accento sulle gravi disparità sociali ed economiche che caratterizzano il territorio pugliese e nord-barese e sulle azioni che il PES (il Partenariato Economico e Sociale) della BAT sta attuando per un equo e giusto investimento dei fondi europei.Infine, l'intervento di Francesca Zitoli, Assessore alle Culture e al PNRR su Edilizia Scolastica, ha mostrato le difficoltà che le amministrazioni, specialmente comunali, stanno affrontando in questo periodo per presentare i progetti ai bandi per ottenere i sovvenzionamenti del PNRR.In particolare, ilpubblico che si è mostrato volenteroso di intervenire e partecipare attivamente al dibattito.A concludere la discussione e riassumere l'importanza di non lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità offerta dall'Unione Europea per la trasformazione del nostro Paese, tanto sul piano economico-giuridico-burocratico quanto etico, la citazione del filosofo Martin Heidegger: «Costruire e pensare sono sempre, secondo il loro diverso modo, indispensabili per l'abitare».