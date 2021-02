Il Polo Museale riapre domani: un auspicio di futuro attraverso la cultura

Per informazioni e prenotazioni

Siamo felici di comunicarvi che il Polo Museale Diocesano è pronto ad accogliere i suoi visitatori, da Lunedi 22 Febbraio sarà possibile visitare il Museo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13:30, il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 14.01.21 (art. 1, co. 10, lett. r), con l'inserimento della Regione Puglia nella cd zona gialla, riaprono i luoghi della cultura del territorio pugliese. L'obbiettivo è una ripartenza che consenta ai visitatori di fruire in piena sicurezza di tutte le aree espositive del Polo Museale Diocesano di Trani nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte in materia di tutela della salute.Per poter garantire il completo rispetto della normativa prevista in termini di salute pubblica (la Fondazione S.e.c.a. ha organizzato presidi per la sanificazione, predisposta la segnaletica di percorsi obbligatori ed, in generale l'applicazione di tutte le regole di igiene e distanziamento sociale), la Direzione del Polo Museale Diocesano di Trani ha predisposto un piano di riapertura che concilia l'esigenza del pubblico di riappropriarsi dei propri spazi e delle collezioni con la necessità di rendere sicuri i propri luoghi della cultura. Il numero massimo di visitatori consentito e di20 persone per piano per la durata massima di 1 ora.: tramite e mail all'indirizzo info@fondazioneseca.it oppure chiamando allo 0883 582470; possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate.