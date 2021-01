Il presidente Mattarella scrive ad una classe della D'Annunzio

C'è chi non trova il tempo di rispondere ad un messaggio, chi ritiene di essere troppo occupato per telefonare ad un amico, e c'è chi, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non perde occasione per confermare quel lato umano e gentile che lo contraddistingue.E' quanto hanno potuto sperimentare le bambine ed i bambini del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", plesso "Papa Giovanni XXIII" di via Stendardi, che nel bel mezzo di una lezione mattutina, con stupore ed immensa sorpresa da parte del postino,si son visti recapitare un biglietto con timbro della Presidenza della Repubblica.All'interno un biglietto scritto a mano dal Presidente in persona che ringrazia per gli auguri ricevuti dai piccoli preoccupati per la sua salute, visti gli impegni istituzionali che lo portano spesso ad avere contatti con tante persone.E dal Presidente una rassicurazione poichè dice: "Vi assicuro che osservo tutte le regole di prudenza contro il contagio". E poi la firma, semplicemente "Sergio Mattarella". Un esempio di grande attenzione ai piccoli da parte del Presidente della Repubblica, di vicinanza e di estrema umiltà per non tralasciare neppure un semplice messaggio di auguri che si sarebbe potuto dare per scontato o lasciare senza ripsosta, quasi a dar ad intendere che non fosse giunto mai a destinazione.Ma anche una bella e concreta lezione per le alunne e gli alunni che hanno avuto modo di comprendere che tra coloro che ci governano c'è chi davvero assolve pienamente al compito di creare un forte legame tra cittadini ed isituzioni. Emozionati le bambine ed i bambini, che serberanno sempre quel biglietto tra i ricordi più cari.