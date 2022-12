Il Questore della Bat incontra alcuni atleti di Powerchair Football

Una giornata speciale quella vissuta Donato Grande, Sergio Alessandro e Vincenzo Apruzzese, atleti della ASD Oltre Sport, squadra di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettrica) che gioca in serie A1. I ragazzi, infatti, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità hanno avuto la possibilità di visitare la questura di Barletta Andria Trani.Donato Grande, capitano e grande trascinatore della squadra, che (assieme ad Alessandro Apruzzese) fa anche parte della rappresentativa Azzurra Paraolimpica, in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo, peraltro si è cimentato in alcuni palleggi addirittura con il campione milanista Ibraimovic.Ha fatto loro da "Cicerone" il questore Roberto Pellicone che li ha accolti assieme al Capo di Gabinetto Edvige Strina e al Dirigente della Sezione della Polstrada Nicola Ciccone.I ragazzi si sono dimostrati particolarmente interessati alle modalità di funzionamento della sala operativa che è il cuore pulsante della questura.Il Questore, inoltre, che ha avuto la possibilità di apprezzare dalla viva voce degli atleti l'entusiasmo legato alla pratica del Powerchair Football e ha rimarcato l'importanza di incentivare lo sport tra i disabili anche come momento di aggregazione. I ragazzi hanno anche voluto ringraziare la Polizia di Stato che recentemente è riuscita ad individuare i responsabili del furto del loro autofurgone contenente l'attrezzatura necessaria per praticare questo sport, episodio che ha suscitato grande disappunto nell'opinione pubblica ed ha avuto notevole impatto mediatico a livello nazionale.