Social Video 8 minuti Il "Sigillo della Città" al cav. Luigi Muciaccia

Cerimonia suggestiva in Sala Giunta a Palazzo di Città: l'amministrazione comunale, con deliberazione di consiglio comunale n.58 del 4 agosto 2020 ha conferito la cittadinanza benemerita "Sigillo della Città", al cav. Luigi Muciaccia, 90 anni, per "meriti professionali, distinguendosi per continuità dedizione e assoluta capacità lavorativa".E nella motivazione letta dal sindaco Amedeo Bottaro ci sta tutta la storia di Luigi Muciaccia, per tutti Gino, uno dei tranesi che negli anni '60 ha tentato la fortuna emigrando a Milano, rimboccandosi le maniche e divenendo in pochi anni un notissimo ristoratore della capitale lombarda, in un locale del centro dove sono passati e si sono "attovagliati" migliaia di tranesi (e non soltanto!) a gustare i maccheroni al forno "alla tranese", patate riso e cozze, e tutti gli altri piatti della tradizione tranese e pugliese."Quando siamo arrivati a Milano ci chiamavano 'terun' - ha raccontato Silvia, imprenditrice della moda e della comunicazione, una dei cinque figli di Muciaccia - ma io scambiavo il mio enorme panino che mamma mi dava per la ricreazione con i pavesini delle mie compagne: nel giro di pochissimo i milanesi hanno conosciuto la nostra onestà, la nostra simpatia il nostro buon vivere e convivere. La Cattedrale, invece, la conoscevano tutti: e tutti, noi per primi, siamo innamorati di Trani".Commosso per il riconoscimento ricevuto dalla Città di Trani il cav. Gino Muciaccia, la moglie Angela, e l'invito lo ha rivolto a tutti ancora una volta: i maccheroni al forno alla tranese sono in tavola! E questa volta "firmati" da un importante sigillo.