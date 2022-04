Il tour estivo di Tananai farà tappa a Trani, già in vendita i biglietti

"Baaaby ritoooorna da me, e metti via quella pistola!!...". Il tormentone sanremese più simpatico, vista la vittoria al contrario, quella dell'ultimo classificato, diventata virale nel web, ma anche un sound leggero e piacevole, non solo cantabile ma anche perfetto per diventare la base musicale di meme, ticktockers, reels, hanno fatto in poco tempo di Tananai uno dei veri vincitori della kermesse di febbraio.E l'onda lunga del successo di questo ragazzo dalla verve travolgente, col nome d'arte che è il soprannome che gli dava il nonno, approda il 9 agosto nel piazzale del Monastero di Colonna a Trani. I biglietti sono già in vendita su Ticketone ma la data tranese in queste ore sta aggiornando i siti dove è pubblicato il tour, sempre più fitto, e vista la popolarità di cui gode ormai Tananai e canzoni come "Sesso occasionale", davvero sulla bocca di tutti, c'è da pensare che non saranno disponibili a lungo.Tananai con il brano sanremese ha anche ottenuto un Disco d'Oro. Anche un singolo del 2021, Baby Goddamn, è tornato recentemente in auge, diventando virale su TikTok e ottenendo anch'esso la certificazione di Disco d'Oro.