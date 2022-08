Il tranese Antonio Russo in mostra a Polonia

Arte e felici contaminazioni, arte ed esperimenti. Di nuovo l'artista pugliese e tranese Antonio Russo Galante colpisce ancora. Ed ecco l'ennesima mostra di rilievo, questa volta, internazionale. Si è inaugurata ieri un'esposizione in Polonia, a Kielce, presso la Galleria Sztuki Wspolczsnej Oranzeria. In rassegna opere in cui Russo testimonia il suo volersi mettere in gioco proprio con le nuove tecnologie. Ha usato, infatti, app e filtri con stili artistici del passato, nello specifico dell'800 e del '900. Chi parteciperà alla mostra potrà ammirare l'autoritratto dell'artista, mai esposto fino ad oggi. È stato realizzato utilizzando colori con il contrasto di bianco e scuro. Docente di Arte e Immagine, spesso in giro per lavori e commissioni artistiche, Russo è portato naturalmente a sperimentare continuamente il proprio personale mezzo di espressione, secondo le modalità più consone al cambiamento dei tempi e delle stesse maniere di intendere l'arte oggi. Questa mostra lo illustra assai bene. Russo, orgoglio pugliese e tranese, ringrazia nell'occasione l'artista polacco Arkadiusz Sedek, suo riferimento da anni. Puglia e Polonia, legami storici, legami che continuano.