Il tranese Umberto Vescia compie 100 anni, grande festa con il sindaco

Via Amedeo in festa per i 100 anni di Umberto Vescia. Nato l'8 maggio del 1923 (anche se la sua registrazione di nascita è fissata il 13), vedovo, padre di 5 figli e nonno di 13 nipoti, Vescia per anni è stato dipendente di uno dei più grandi opifici della città (la distilleria Stock con stabilimenti in tutta Italia).Accudito amorevolmente dai suoi familiari, Vescia è stato festeggiato anche dal sindaco della città Amedeo Bottaro che questa mattina gli ha consegnato un mazzo di fiori, scambiando con lui diverse opinioni a testimonianza di un ottimo stato di salute.