Il Treno del Sorriso, in dirittura d'arrivo il laboratorio emozionale

Ci si avvicina sempre più alla fine di questo corso che terminerà nel weekend 27/28 maggio 2023 e possiamo dire, senza ombra di smentita, che ciò che fino ad oggi ci hanno trasmesso i vari formatori dell'ACT che si sono succeduti è stato di un'utilità a 360 gradi. I vari moduli svoltisi e sicuramente anche quelli prossimi, anche nella loro complessità, sono stati chiari e semplici nella loro esplicazione, consentendo a tutti i corsisti di apprendere molto permettendo loro in futuro di svolgere la loro attività di clown dottori nel modo più professionale possibile.

Siamo al penultimo modulo del corso di formazione "laboratorio emozionale" che si terrà nelle giornate del 25 e 26 marzo 2023. Ancora una volta si svolgerà presso il Centro Polivalente "Villa Guastamacchia" di Trani, in Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41.Questa volta tocca nuovamente al dottor Roberto Flangini, formatore dell'Accademia di Clown Terapia (ACT), già docente del quarto modulo svoltosi nel mese di ottobre 2022, che così si è espresso: "In questo modulo conosceremo le fasi evolutive e il rapporto con la malattia in ambito infantile. Il concetto di malattia, i fattori di stress della famiglia e lo stato di malattia. Analizzeremo il concetto di lutto, impareremo a gestire la prossemica e a gestire le figure di riferimento tra i Caregiver e il rapporto con il personale.Conosceremo e sperimenteremo il lavoro in Clown Care Unit. Strategie per il lavoro di coppia in ospedale: gestione della stanza e fasi della gag tra clown." Queste le attività previste per questo modulo formativo che è necessario e utile per chi pratica la clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali e nelle RSA.