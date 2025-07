Imparare divertendosi anche a luglio: concluso il progetto "Esploriamo la matematica nella natura"

Si avvia alla conclusione il progetto "Agenda sud" dell'I.C. Rocca-Bovio- Palumbo-D'annunzio dal titolo: NUMERI E NATURA. ESPLORIAMO LA MATEMATICA NELLA SCIENZA e che ha visto coinvolti più di 20 bambini e bambine delle classi prime e seconde della scuola primaria. Il progetto, guidato dell'esperto Prof. Domerio Mundo (tutor ins. Marinetta di Gravina), può considerarsi un "unicum" nel suo genere perché ha permesso a bimbi così piccoli di imparare divertendosi a scuola...a LUGLIO (!!!). I nostri piccoli si sono cimentati con la matematica, il coding, la robotica, la pixel art, la geometria, le misure, il tangram, le scienze, la natura e tanto altro mediante attività frontali e ludiche avendo tutto il plesso BOVIO a disposizione (androni e cortili compresi). Per rendere indimenticabile l'esperienza, molte attività si sono svolte presso lo scoglio di Frisio e la Villa Comunale ed, in questi casi, è stata preziosa la presenza di alcune mamme che hanno supportato i docenti in queste "esterne" e del nostro "assistente speciale" Topacchio 😉 .I bimbi e le bimbe hanno partecipato al percorso, nonostante il periodo "rovente" e la contemporaneità di altri eventi estivi (grest,vacanze, vari camp), con grande entusiasmo, presenza e soprattutto assiduità, dimostrando quanto i piccoli siano pronti a VIVERE la scuola anche d'estate.Siamo stati a scuola d'estate? No. Abbiamo portato l'estate dai nostri compagni di scuola....imparando con gioia e allegria. Questo il pensiero dei nostri piccoli.Per questo motivo possiamo serenamente affermare....scuola a LUGLIO?....MISSIONE COMPIUTA!!