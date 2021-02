Impianti sportivi a Trani: un'altra gelida sconfitta

Ci abbiamo voluto scherzare con questa immagine, ma nella realtà c'è stato grande imbarazzo ieri al PalaAssi, non per la sconfitta ma per il mancato funzionamento del riscaldamento.Al termine della gara infatti le atlete, a causa del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, sono state costrette a recarsi al Tensostatico per poter effettuare le docce post partita, oltretutto in quella che forse è stata la giornata più gelida di questa stagione.Il problema è che solo due settimane fa alla società di calcio femminile Apulia Trani allo stadio comunale era stata fatta una multa di 150 euro a causa di una perdita all' impianto idrico che ha impedito l' erogazione dell' acqua calda alle docce. Per questo motivo l' arbitro a nome della Federazione Italiana Gioco Calcio ha sanzionato la società.Sono evidenti grossi problemi di gestione e manutenzione agli impianti sportivi tranesi. La manutenzione spetterebbe direttamente al Comune, quanto alla gestione è da sottolineare che gli attuali gestori sono di fatto solo custodi e per questo non nella condizione di intervenire con decisione poiché non sono state ancora fatte le gare da appalto per la gestione degli stessi.Non una bella figura per la nostra Città, e non certo per la sconfitta, dunque. Infatti La Lavinia Group Volley Trani, nella quarta giornata di serie B2, è stata sconfitta, ma al termine di una gara combattuta, dalle biancazzurre della Fidelis Torretta, per 1-3.