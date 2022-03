Impianto di trattamento del percolato: martedì 8 torna il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato a palazzo Palmieri martedì 8 marzo alle 10 in prima convocazione (seconda fissata per giovedì 10 marzo alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:-Approvazione verbali sedute di consiglio comunale dell'8 ottobre 2021, 16 novembre 2021, 30 novembre 2021 15 e 17 dicembre 2021 e 23 dicembre 2021-Comunicazione al Consiglio comunale dei prelevamenti dal fondo di riserva effettuati nel quarto trimestre 2021, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 20 del regolamento di contabilità comunale-Piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione finanziaria anno 2022-Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022 – 2024 e dell'elenco annuale 2022. Approvazione-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023. Approvazione-Presentazione documento unico di programmazione 2022/2024-Imposta municipale propria (Imu). Aliquote anno 2022-Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef. Modifiche-Regolamento per la nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio integrata VAS-Approvazione del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare-Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Trani approvazione progetto definitivo, adozione della variante al PUG, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità-Progetto di realizzazione di una stazione di trasferenza rifiuti e di un impianto di trattamento percolato da realizzare nel comune di Trani in località Puro Vecchio. Approvazione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico vigente PUG-Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 349/2021 del giudice di pace di Trani in favore di – omissis –-Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 472/2021 del giudice di pace di Trani in favore della ditta Allestendo s.r.l.s.-Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1907/2021 del tribunale di Trani in favore di – omissis –-Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 1782/2021 ed ordinanza di correzione emesse dal tribunale ordinario di Trani nel giudizio r.g. 7008/2017. Soggetto creditore: – omissis-Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 80/2022 del tribunale di Trani in favore di – omissis –-Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 53/2022 del TAR Puglia in favore di aziende agricole di Martino – De luca sas e Azienda agricola S.P.-Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 153/2022 corte d'appello di Bari nel giudizio r.g. 534/2019. Soggetto creditore: – associazione professionale studio legale – omissis –