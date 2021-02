In arrivo il nuovo Cda dell'Amet: al vaglio le candidature pervenute entro il 4 febbraio

Seconda chiamata per l'Assemblea dei soci dell'Amet: la convocazione è per domani giovedì 18 febbraio (ce n'è stata anche una in precedenza una settima fa, andata deserta) ma si vocifera che anche questa nuova convocazione non vedrà la presenza necessaria (il Comune è socio unico) per lo svolgimento dei lavori.Si attende infatti il completamento delle procedure di selezione dato che, come si ricorderà, il Comune aveva pubblicato all'inizio di gennaio 3 avvisi pubblici, tutti con scadenza fissata al 4 febbraio 2021: il primo riguardava la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della società Amet Spa. La procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula, voluta dal sindaco Amedeo Bottaro, interessava la nomina dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui uno con funzione di Presidente ed altro con funzione di Amministratore delegato; il secondo avviso pubblico riguardava sempre la società Amet per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del collegio sindacale della società per il triennio 2021/2023. Il collegio si compone di 3 membri effettivi (di cui uno con funzione di presidente) e di due membri supplenti.Il terzo avviso riguardava invece la società in house Amiu SpA. Così come per Amet, si è inteso acquisire candidature per la nomina dei componenti del collegio sindacale della società per il triennio 2021/2023. Il collegio si compone anche in questo caso di 3 membri effettivi (di cui uno con funzione di presidente) e di due membri supplenti.Trascorse due settimane dalla scadenza delle candidature, evidentemente si sta completando il procedimento amministrativo di verifica e lettura delle domande e dei curricula, propedeutico alla scelta che si andrà ad effettuare. E' chiaro che si tratta di "sottogoverni" molto ambiti da partiti e gruppi politici vecchi e nuovi, ed è molto probabile che i colloqui per la scelta comincino proprio in questa settimana.