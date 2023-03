Social Video 3 minuti In macelleria si nasconde una speciale hamburgeria: ecco “Stefburger”

non è una grande catena di ristoranti. E meno male. Lo trovate solo a Trani, corner dell'ormai mitico "Le Delizie delle Carni" in corso Imbriani 204/a, vera e propria boutique dell'enogastronomia tranese, dove la famiglia De Cillis da quasi trent'anni offre quotidianamente proposte di qualità davvero eccellente.Abbiamo visitato Stefburger, spazio ben organizzato, con una cucina funzionale e una manciata di posti a sedere comodi e circondati da mille bontà: ad accoglierci c'è Stefano, 21 anni e mille idee. Tutte buonissime. È sua l'offerta di hamburger, davvero ampia (20 opzioni, Stefburger, doppio cheddar, ovo, deliziacollo, maki, senza fiato, e altri tra cui una vegetariana): gli ingredienti utilizzati parlano di hamburger, cheeseburger e bacon cheeseburger, e vanno dalla più classica proposta americana al gourmet per gli appassionati. Pesce compreso. Ma, probabilmente, il segreto diè questo: ingredienti di qualità, cotti alla perfezione e mixati tra loro in maniera armoniosa.Per l'occasione abbiamo assaggiato il classico, l'aspetto è davvero invitante: il formaggio, perfettamente fuso, si mischia ai succhi della carne, il bacon ha un bel colore, i profumi da ipnosi.Il panino è soffice e croccante allo stesso tempo. Il primo morso già conquista: il sapore è intenso, ogni ingrediente è al suo posto e tutto risulta equilibrato. La carne è ottima, le salse non ne coprono il sapore. C'è solo quello che serve ed è perfetto così.

Ogni proposta di Stefburger è un piccolo gioiellino. L'unico problema è che finisce subito e la voglia di prenderne un altro è forte. E se sei a casa, anche con amici, è possibile ordinarlo (suonerà il vostro citofono in "men che non si dica") chiamando 0883507495 o usando Whatsapp, on line e per visualizzare il menù si scannerizza il QCode di #stefburger (Instagram: deliziedellecarniesalumi -STEFBURGER-Delizie delle carni 0883507495 -3396838985 – www.stefburger.it



"Le Delizie delle Carni" è un nome che oggi potremmo associare al "foodporn", termine che cerca di descrivere l'ossessione per il cibo goloso…. quasi peccaminoso, e che traduciamo con una bellissima espressione: il cibo che si mangia con gli occhi. Ma dal signor Mauro è meglio mangiare con i denti: i tagli di carne, assolutamente esclusivi, sono in mostra per essere scelti e addentati. Il locale è il 1º Kobe Ambassador in Puglia, qualità direttamente dal Giappone; da non perdere anche:

"Vi aspettiamo nella nostra boutique" dice Mauro.



