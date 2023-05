Inaugurata la mostra Riciclare con Arte al Polo Museale

"Arte è ciò che il mondo diventerà, non ciò che il mondo è" (Karl Kraus) … e se il bambino pensa, progetta e realizza, il suo sarà il mezzo di comunicazione più potente, immediato e vivo. L'hanno sperimentato gli alunni delle classi 3ª C e 3ª D Primaria del 1° Circolo Didattico "don Pietro Pappagallo" di Terlizzi e ieri, nel pomeriggio di apertura della mostra "Riciclare con arte" ospitata dalla Fondazione S.E.C.A., tutta la creatività e l'entusiasmo dei bambini ha animato la Corte del Polo Museale di Trani."Riciclare con arte" è una mostra pensata per sensibilizzare tutti sul valore del riciclo e del riuso, che si inserisce in un percorso più ampio di educazione dei più giovani al rispetto dell'ambiente, tramite una collaborazione proficua tra docenti e famiglie. Per imparare sin da piccoli a ridurre gli sprechi con fantasia e immaginazione.Il Direttore Graziano Urbano ha accolto i piccoli artisti delle due classi coinvolte nel progetto e le relative insegnanti Luigia Mastrorilli, Annachiara Chiapperini, Valeria Massimo e Antonella Mangiatordi, nonché il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena de Trizio.La Fondazione S.E.C.A. ha sposato pienamente il progetto di sensibilizzazione verso la cultura del recupero affrontato dai bambini in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con l'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Il tema di grande attualità è stato interpretato dando libero sfogo alla creatività: ai materiali recuperati è stata data nuova vita creando opere d'arte dalla straordinaria semplicità e bellezza.È possibile visitare la mostra fino a domenica 28 maggio, dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, ingresso gratuito.