Inaugurato l'info point Duc di Trani, offrirà informazioni sulle imprese

Con questo intento è stato riaperto e inaugurato l'Info Point "DUC Trani" ubicato nel chiosco ottocentesco di piazza della Repubblica. Il chiosco è stato completamente ripristinato ed è tornato operativo proprio grazie ai finanziamenti regionali previsti dal secondo bando DUC.

A tagliare il nastro l'assessore alle attività produttive del Comune di Trani Giovanna Pizzichillo e il manager del DUC Trani Mario Landriscina.



Sono intervenuti anche gli assessori Lucia De Mari e Cecilia Di Lernia. L'invito è stato esteso a tutte le Associazioni e agli operatori economici della Città. Un ringraziamento particolare al sindaco Amedeo Bottaro che fin da subito ha creduto nel distretto Urbano del Commercio istituito dalla Regione Puglia e che prevede accordi fra amministrazione comunale e associazioni di categoria finalizzati a promuovere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio. A Trani l'accordo è stato stipulato tra Comune, Confesercenti e Confcommercio.



A spiccare sulle vetrofanie gialle del chiosco ottocentesco sono le iniziative previste dal progetto presentato ed approvato in Regione: valorizzazione del Commercio e del Turismo locale; e-commerce di prossimità; app "DUC Trani"; disciplinare di qualità; sistema di videosorveglianza in Villa Comunale; Teatro Open Air in Piazza Teatro; murales sulle strutture ubicate sul piazzale della Stazione e sul muro di via Pozzo Piano. Tra i servizi offerti c'è anche la distribuzione di materiale informativo per i turisti quali brochure e cartine della Città; gadget; souvenir, grattini.



Il Chiosco osserverà i seguenti orari: 10:00-13:00/17:00-20:00. La domenica apertura solo pomeridiana.

Per ulteriori informazioni: Telefono/0883 888236; E-mail/segreteria@ductrani.it.

Divulgare le iniziative previste dal 2° bando del Distretto Urbano del Commercio finanziate dalla Regione Puglia e informare i commercianti e gli imprenditori locali sui servizi dedicati alle imprese.