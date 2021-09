Incendio in via Papa Giovanni, in fiamme un terreno incolto

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, in via Papa Giovanni XXIII, in un terreno incolto nei pressi della scuola De Bello. Le fiamme hanno in breve tempo bruciato sterpaglie e rifiuti vari ma fortunatamente non si registrano danni rilevanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia per regolamentare il traffico che ha subito lievi rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento.