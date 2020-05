Incendio in via Sant'Agostino: in fiamme un terreno incolto

Le alte temperature tipicamente estive di queste ore e il vento di scirocco hanno alimentato un rogo verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 14, nel terreno incolto in via Sant'Agostino. Le fiamme hanno in breve tempo interessato l'intero terreno ricoperto interamente da vegetazione spontanea creando una una fitta coltre di fumo. L'allarme è partito dai residenti della zona che hanno subito allertato le forze dell'ordine: sul posto è immediatamente giunta una pattuglia dei Carabinieri seguiti dai Vigili del Fuoco per domare le fiamme.Inutile dire che in vista dell'estate, si rendono quanto più necessari interventi di bonifica.