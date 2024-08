Incidente all'incrocio di via Moro, Branà protocolla interrogazione al Comune

«Oggi dopo l'ennesimo incidente all'incrocio tra Via Moro e Via Malcangi ho inviato una interrogazione a risposta scritta affinché l'amministrazione in primis mi risponda nel merito e soprattutto per alzare il livello di attenzione. Inoltre ho chiesto di intervenire sull'annoso problema dei centauri "non di Trani" che ogni martedì a tarda ora invadono la nostra città con inquinamento acustico e dell'aria, togliendo il sonno a tanto cittadini. La città merita più rispetto e sicurezza»: sono le parole di Vito Branà, capogruppo consiliare del M5S Trani.