Incidente sulla 16 bis all'altezza dell'uscita Trani centro in direzione sud

Un'automobile di grossa cilindrata, sembra una Mercedes, si è ribaltata per cause ancora da accertare, sulla strada statale 16, all'altezza poco dopo l'uscita Trani centro.Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Le auto dirette verso Bisceglie vengono fatte uscire all'uscita Trani centro.