Incidente sulla 16bis allo svincolo Trani-centro, rallentamenti in direzione Bari

A causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 novembre, si registrano rallentamenti sulla 16bis in direzione Bari. Il sinistro è avvenuto a ridosso dello svincolo Trani centro: dalle prime e frammentarie informazioni sembrerebbero coinvolti due auto, di cui una andata completamente distrutta nella parte anteriore. Non si conosce ancora il numero di feriti coinvolti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per regolamentare il traffico in attesa dei soccorsi.