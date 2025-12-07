Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 7 dicembre, in via Arno. Coinvolti nel sinistro un'automobile, una Nissan Juke, e una moto. L'impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al motociclista, rimasto ferito. L'uomo è stato assistito dai sanitari direttamente sul luogo dell'incidente prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti.Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti.