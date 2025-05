Insieme si può, riaperti i termini per partecipare alle attività

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie, ha avviato il 10 maggio scorso i percorsi per la socializzazione dei minori, dei ragazzi e delle ragazze fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico, a valere sul "Fondo per l'Inclusione Sociale delle persone con disabilità".Il progetto, denominato, INSIEME SI PUO' è stato co-progettato con 13 ETS del territorio. L'Ambito Territoriale, considerata la presenza di posti ancora disponibili in alcune attività di progetto, con determina dirigenziale 692 del 26 maggio 2025 ha riaperto i termini per presentare domanda di partecipazione fino a venerdì 20 giugno 2025.Le attività dove è ancora possibile sono le seguenti:n. 1 posto - Laboratorio di cucina - con Controcorrente, ogni Lunedì pomeriggio fino al 23 giugno presso la sede di Controcorrente (Bisceglie) dalle 16:30 alle 17:30;n. 1 posto – Coltivamente - con Themenos, ogni mercoledi fino al 25 giugno presso la sede di Controcorrente (Bisceglie) dalle 16:30 alle 17:30;n. 2 posti - Il colore delle emozioni – con AGE, ogni mercoledi fino al 27 giugno presso Sede Time Aut (Trani) dalle 16:00 alle 17:00;n. 3 posti – Musico-terapia - Domenico Sarro, sabato mattina fino al 31 maggio, lunedì mattina 9 e 16 giugno, sabato mattina 7, 14 e 21 giugno presso scuola di musica Domenico Sarro (Trani) dalle 9:30 alle 12:45;n. 1 posto – Tirocinio/stage - presso Prometeo, 1 giugno inizio tirocino, dal lunedi al venerdi presso sede Prometeo (di Trani e Bisceglie) dalle 9:00 alle 13:00;Le domande pervenute saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di arrivo e secondo le disponibilità dei posti nelle singole attività di progetto ovvero dei posti che nel corso del progetto dovessero liberarsi.Per la LINEA A) saranno ammessi minori dai 3 ai 13 anni e per la LINEA B) saranno ammessi ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni.Requisiti di partecipazione:residenza del minore/ragazzo nel Comune di Trani/Biscegliecittadinanza italiana/di uno Stato dell'Unione Europea e in possesso di un titolo di soggiorno validocertificazione della diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore o del ragazzo infraventunenne, rilasciata dalla ASL/servizi specialistici competenti.La domanda unitamente ai relativi allegati, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it oppure consegnata a mano al protocollo del Comune di Trani sito in Via Tenente Morrico, 2, entro le ore 12.00 del 20.06.2025, riportando il seguente oggetto: "Avviso pubblico rivolto alle famiglie per la presentazione di domande per l'accesso ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicata ai minori e ai ragazzi e alle ragazze fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico".Alla domanda (Allegato A) redatta secondo l'apposito modello allegato all'Avviso, dovranno essere allegati, pena l'esclusione:Fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno, in corso di validità del richiedente e del beneficiarioDocumentazione attestante la diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore o del ragazzo con età fino ai 21 anni di età, con l'indicazione del livello di gravità accertato.Potranno essere richieste informazioni all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it e al recapito telefonico 0883/581312.