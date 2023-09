Interventi di Amiu in prossimità del nuovo anno scolastico

"La scuola - dichiara l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano - rappresenta una parte fondamentale della Società. Auguro che la collaborazione istituzionale che coinvolge AMIU S.p.A., Comune di Trani e le scuole presenti della città continui a portare ottimi risultati sul fronte dell'attenzione all'Ambiente. Siamo perciò felici di condividere obiettivi fondamentali come il rispetto del bene pubblico e la promozione di spazi di sensibilizzazione ambientale".

In prossimità dell'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 AMIU S.p.A., su impulso dell'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano e di intesa con l'Amministrazione Comunale, ha predisposto ed eseguito interventi mirati per garantire il massimo decoro delle aree esterne dei plessi scolastici, in aggiunta alle attività di disinfezione degli ambienti scolastici per le scuole di competenza comunale. A tal proposito, sono state eseguite specifiche azioni con radicali interventi di pulizia, spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi delle aree antistanti e perimetrali delle scuole della città di Trani. È inoltre in corso, sempre da parte di AMIU S.p.A., la verifica delle attività di derattizzazione sull'intero territorio comunale e, in particolare, nelle aree esterne agli edifici scolastici.