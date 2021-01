Investita un'anziana donna sulle strisce: non è grave

Stava attraversando sulle strisce pedonali dove piazza della Repubblica si incrocia con via Aldo Moro quando è stata investita da un'auto.L'impatto fortunatamente non è stato violento per cui, sebbene siano stati necessari i soccorsi del 118, la signora sembrerebbe al momento non essere in condizioni preoccupanti.Sul posto intervenute le forze dell'ordine oltre il soccorso del 118.