Investita una persona a Santo Spirito: traffico ferroviario sospeso fra Bari Centrale e Barletta

AGGIORNATO

È ripreso alle 9.10 il traffico ferroviario fra Bari Centrale e Barletta con ritardi fino a 60 minuti. Prosegue la riprogrammazione del servizio ferroviario. In corso i rilievi dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Bari Santo Spirito. Leggi qui la notizia completa.-----Dalle 8.15 il traffico ferroviario fra Bari Centrale e Barletta (linea Foggia – Lecce) è sospeso per l'investimento di una persona a Bari Santo Spirito. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto l'Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.