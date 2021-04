Italia in Comune: "Salviamo e valorizziamo le Tavole degli Statuti Marittimi"

Una bella celebrazione in una scuola di Trani svela lo stato di abbandono, o sarebbe meglio dire di risorsa sprecata, della riproduzione di una delle pagine di storia locale più significative : gli Statuti Marittimi . Lo hanno notato esponenti di Italia in Comune nella fotografia che immortala la piantumazione di un albero di ulivo in occasione della celebrazione della giornata della terra, che approfittano per lanciare proposte funzionali al rispetto della nostra storia e cultura . Ne riportiamo il comunicato."Una iniziativa lodevole aver piantumato un albero d'ulivo in segno di pacificazione con la Madre Terra in una giornata dove sicuramente contano più i gesti concreti che le belle parole.Un binomio pubblico/ privato che la dirigente del II circolo didattico "Petronelli" ha saputo, come sempre, cogliere nella sua essenza migliore.Poi però, nella stessa foto, scorgiamo tutta la mancanza di rispetto per la nostra storia, infatti, ci rammarica, vedere le Tavole degli Statuti Marittimi buttate così, come abbandonati ad una fine già scritta.Oggi più che mai la cultura e la nostra storia dovrebbero essere valorizzate e tutelate.Crediamo sia finalmente giunto il momento di trovare una giusta e dignitosa collocazione a quelle tavole .Non si comprende cosa aspetta l'assessore alla Cultura a proporre qualsiasi cosa cominciando, se non ha idee, proprio dalla pubblicazione di un concorso di "idee" per giovani laureati per prendere qualche spunto ...La primavera sta lasciando il posto all'estate quindi ci si può svegliare dal letargo!"