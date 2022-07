Jazz a Corte, sold out per il concerto di Chiara Civello

Porta ore 20,30 – inizio ore 21,00.

per laPensato come attività di divulgazione del jazz e dello swing, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, Jazz a Corte è il festival musicale en plein air in cui la Corte 'Davide Santorsola' si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, e dove musicisti affermati del territorio e nomi internazionali trovano uno spazio privilegiato per esibirsi.Il concerto fa parte della stagione eventi 2022 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, prodotta dall'Associazione Delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, con il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani.Molto attesa l'intimista cantautrice romana che presenterà in una formazione di quintetto il suo nuovo progetto '': Chiara Civello Sing International French Standards.noto per aver lavorato con il cantante David Byrne e in tournée e session per la rock band californiana Red Hot Chili Peppers.La Civello e il produttore Marc Collin si riuniscono, dopo l'album "Eclipse", interpretando 12 classici dal 1945 al 1975, brani indimenticabili da Michel Legrand a Charles Aznavour passando per Charles Trenet, Édith Piaf, Jacques Brel, Gilbert Bécaud e Francis Lai. Nomi familiari agli amanti della musica di lingua francese, ma meno al grande pubblico internazionale. Canzoni che hanno varcato i confini per oltre 70 anni senza alcun riferimento alla loro eredità francese, con questo tributo passano dall'ombra alla luce.Chi avrebbe mai pensato che Feelings, The Good Life o My Way sono tutti firmati da autori francesi? Capolavori che Frank Sinatra, Julio Iglesias, Elvis Presley, Madonna, Lady Gaga, Luciano Pavarotti, Céline Dion, Dalida, i Sex Pistols e Caetano Veloso hanno inciso e portato al successo a livello internazionale, facendoli diventare la colonna sonora della nostra vita.Lontanissima dalle classificazioni musicali, la Civello si divide tra Italia, Stati Uniti e Brasile. Con sei dischi all'attivo, un Sanremo nel 2012 nei big con il brano "Al posto del mondo", la sua musica potrebbe essere definita da una serie di ossimori: naturalmente sofisticata, globale e italiana. A Boston e New York si forma artisticamente ed entra in contatto con artisti come Burt Bacharach e Tony Bennett che la definirà la miglior cantante jazz della sua generazione; è stata la prima italiana ad incidere per la leggendaria etichetta Verve Records. In Brasile collabora con Chico Buarque, Ana Carolina, Maria Gadù, Gilberto Gil e tantissimi altri.