L’Union Sudamericana Trio per Jazz a Corte

Un notevole interesse da parte di un pubblico eterogeneo sta decretando il successo della V edizione di Jazz a Corte, format conosciuto ed apprezzato in cui la Corte 'Davide Santorsola' di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si apre alle varie sfumature del jazz. Lo splendido connubio compiuto dalla musica e dalla scenografica terrazza del palazzo nobiliare è l'elemento distintivo dell'atmosfera che artisti e spettatori respirano nei vari appuntamenti del festival musicale en plein air. Uno spazio privilegiato per musicisti affermati del territorio e nomi di caratura nazionale e internazionale, ma anche per nuove formazioni che scelgono la corte come ribalta.È il caso del prossimo appuntamento di domenicache vede esibirsi per la prima volta insieme grandi musicisti con legami forti con l'America Latina. Trani attende l'La nuova formazione dal latin jazz raffinato composta dal pianista italo-argentino(già pianista dei Cordoba Reunion e Gaia Cuarto), dal contrabbassista e bassista brasiliano(già contrabbassista anche del Francesca Tandoi trio) e dall'italo-venezuelanoalla batteria (cresciuto musicalmente tra il Sudamerica, l'Italia e l'Austria con performance live e didattiche in vari generi musicali). Il concerto, che fonde linguaggi diversi con grande spazio all'improvvisazione e all'interplay, prevede l'esecuzione di brani sudamericani nei vari stili musicali dei Paesi dell'area atlantica e dell'area caraibica come Argentina, Brasile, Cuba e Venezuela, influenzati dalla concezione jazzistica afroamericana. Predominante il linguaggio argentino: molte delle opere in programma, infatti, sono deldalla carriera internazionale tra Francia, Italia, Giappone e Germania.Alcune perle punteggeranno la notte del Palazzo Beltrani: dall'esecuzione del famosissimo brano del sassofonista Stan Gets e del chitarrista brasiliano João Gilberto " Para machucar meu coração" ad un tango di sicura fascinazione come "La Cambiada" del Di Giusto, fino a brani caraibici. Il trio ruota musicalmente intorno alla figura del compositore italo-argentino e si avvale di figure di grande calibro comebassista con un gran carattere e una ferrea disciplina musicale e, batterista che ha unito il gruppo, intuendone le potenzialità. Ferrareis, con un elevato senso dell'improvvisazione, ha studiato alla drummer collective di New York e suona spessissimo nelle jam session jazz.