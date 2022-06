Poesia e bossanova per "Jazz a Corte": atmosfere delicate nella corte "Davide Santorsola"

Atmosfere delicate, note di poesia e bossanova nel primo appuntamento della IV edizione di "Jazz a Corte" ieri sera a palazzo Beltrani: è il festival musicale en plein air in cui la Corte Santorsola si apre alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni della vasta gamma del genere musicale, in cui i musicisti affermati del territorio e nomi internazionali hanno trovato uno spazio privilegiato per esibirsi. La voce morbida di Francesca Leone, accompagnata dalla chitarra di Guido Di Leone, insieme agli straordinari Gianluca Fraccalvieri al basso, Fabio Delle Foglie alla batteria, e il "doc" Enzo Falco alle percussioni, per proporre il loro nuovo lavoro discografico "Coração Vagabundo" della Abeat Records. E l'applauso più dolce è andato poi, sulle parole di Enzo Falco, all'amico musicista straordinario Davide Santorsola, gigante della musica a cui è dedicata la corte di Palazzo Beltrani.Un gruppo affiatato e affascinante ha proposto canzoni senza confini e senza età, con un incantevole tributo alla bossa nova, movimento cultural-musicale brasiliano, sviluppatosi negli anni '60 grazie alla creatività di musicisti di jazz e poeti, che si è presto divulgato in tutto il mondo attraverso le meravigliose composizioni di Tom Jobim, Joao Gilberto Vinicius de Moraes, Baden Powell, Roberto Menescal, Joyce, Caetano Veloso.Pensata come attività di divulgazione del jazz e dello swing, la rassegna è in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani: nel saluto del patron di Palazzo Beltrani, Niki Battaglia, il calendario della stagione realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stato illustrato il prosieguo del calendario di appuntamenti.