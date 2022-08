Simona Bencini live a Trani, appuntamento giovedì a Santa Geffa

Continua il cartellone degli eventi inseriti nel Logos Festival, organizzato dall'associazione Xiao Yan e cofinanziato dall'assessorato alle culture del comune di Trani. Ancora un prestigioso appuntamento domani,alle ore 21.30, con la musica raffinata del Santa Jezza Festival quando a Santa Geffa è previsto il live di Simona Bencini, certamente tra le migliori voci del panorama musicale italiano.Insieme a lei ci saranno Mimmo Campanale alla batteria, Mario Rosi al pianoforte, Giorgio Vendola al basso e Gaetano Partipolo al sax. Una formazione che per qualità e storia preannuncia una serata indimenticabile tra note, stelle e ulivi.Simona Bencini, voce e presenza inconfondibile dei Dirotta su Cuba, ha collaborato anche con i più grandi della musica italiana, da Ron a Franco Califano, da Irene Grandi a Massimo Ranieri fino a Elisa e Pacifico. Da diversi anni la sua passione per il jazz ha dato vita a brani profondi dove emergono le influenze di altri generi musicali come il funky, la musica brasiliana e lo swing. Un appuntamento imperdibile, dunque, per tutti gli amanti della musica di alto livello. Info e prenotazioni: 3928840561.