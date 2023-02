Note di Bruno Martino e ricordi di Lampara e Punta dell'Est al "Dino Risi Jazz Corner"

Si suona Bruno Martino, e si finisce col parlare della Lampara e della Punta dell'Est, degli anni '60, delle serate tranesi del boom economico, fra il Lido Tolomeo e la pizzeria Felice, dell'arena Salver e dei cinema al mattino, e di come sia cambiato il mondo, a partire da noi. Di come eravamo e di come siamo, e di come saranno quelli che verranno.Si suona e si canta Bruno Martino al Circolo Dino Risi, con Lorenzo Procacci Leone padrone di casa e di indomito impegno, con Maria Grazia Filisio presidente combattente, nel Jazz Corner che Ilario de Marinis riempie di note con il suo contrabbasso, insieme al pianoforte e voce dell'ottimo Larry Franco e voce e rullante della dolcissima Dee Dee Joy. Un omaggio al cantante, compositore, musicista, crooner, un'operazione nostalgia ma non solo: la serata scorre fra aneddoti ed "Estate", fra "Nel 2000" e "Ma tu chi sei", fra "Cos'hai trovato in lui" e "Raccontami di te", che odorano di dancing e night club cuore a cuore sulla mattonella.Il Circolo Dino Risi è una chicca, è una nicchia, è una coperta di Linus, è uno speakers'corner del cinema, del jazz, del libro, del pensiero, ma anche, volendo, dell'olio novello di Luigi Barbera e della focaccia barese. E tale rimane, per fortuna.Prossimo appuntamento sabato 18 febbraio, con una serata in cui al trio de Marinis-Franco-Dee Dee si uniranno le percussioni di Enzo Falco.