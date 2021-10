Non solo i fari mancano allo stadio: il manto "erboso" è un disastro

"In qualità di presidente dell' Asd Città di Trani 2019 società di calcio composta da dirigenti tranesi che milita in 1a categoria passando dalla III alla I in soli due anni di attività, vorrei fare alcune precisazioni e porre qualche interrogativo a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco nella conferenza stampa sulle condizione dello stadio di Trani, in risposta ad una domanda prorpio della giornalista di TraniViva": è il presidente dell'Asd Città di Trani a scrivere questa nota, sottolineando che "ci sono state delle inesattezze su quanto dichiarato dal Sindaco in risposta alla domanda, in quanto non è vero che non ci sia stata nessuna richiesta di poter effettuare le partite al comunale".Dice Giusto: "Preciso che la nostra società è autorizzata a giocare allo stadio, e questo è dimostrabile dalla richiesta effettuata presso l'Ufficio sport e relativa autorizzazione concessa sia lo scorso anno che per la stagione sportiva in corso. Ma a seguito delle condizioni del terreno di gioco e delle condizioni dell' impianto idrico degli spogliatoi noi siamo costretti ad allenarci presso gli impianti dell'associazione Ponte Lama e giochiamo al Circolo Capirro Sport Village.Dall'inizio di settembre abbiamo fatto presente all'amministrazione comunale e ai custodi dello stadio dei problemi strutturali dello stadio ma a tutt'oggi tutto tace. Mi chiedo: esiste un affidamento di custodia ad una società, non conosco le condizioni contrattuali della custodia, ma chi dovrebbe provvedere alla risoluzione dei problemi precedentemente descritti? Chi dovrebbe controllare non vede o fa finta di non vedere? Il manto erboso è un problema annoso perché non si è provveduto a sistemare il tutto a tempo debito?Tutti sanno che i campionati iniziano a settembre quindi questo mi fa pensare che a Trani il calcio è lo sport in generale interessa a pochi intimi tranne che in campagna elettorale. Forse si pensa ad altro ma a vedere le condizioni della città pare che la città versa nelle stesse condizioni dello stadio. Noi ci mettiamo passione soldi e tempo togliendolo al nostro lavoro e alle nostre famiglie e vedere altre città limitrofe che progrediscono e mettono a disposizione strutture adeguate per praticare attività sportive di ogni genere fa molto male. A Trani si dorme".