L'8 marzo in musica alla scuola Baldassarre

L'8 marzo della scuola Baldassarre di Trani si trasforma in un evento musicale, al fine di celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne ripercorrendo tappe musicali ed esibizioni delle piccole grandi alunne musiciste della scuola. Come ricorda il Dirigente Scolastico, Marco Galiano, "l'8 Marzo non è un giorno di festa, è un giorno in cui gli uomini e le donne, a prescindere dalla loro età, ricordano che ci sono dei diritti che non sono ancora riconosciuti e noi siamo ancora qui nell'8 Marzo 2021 a chiederci e a lottare affinché i diritti di tutti, donne e uomini, possano essere rispettati.L'auspicio che giunge, infatti, dalla voce delle ragazze e dei ragazzi della Baldassarre è che i diritti di tutti, anche in questo clima di pandemia, possano essere sempre centrali e che tutti quanti noi insieme si possa tornare non solo a camminare a testa alta e a non guardare necessariamente per terra, impauriti, ma che insieme si possa tornare "a quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole!". E proprio nel fil rouge del brano "Sally" di Vasco Rossi, come ci spiega il prof. Alessandro Giusto, arrangiatore e direttore stabile della BaldasSound Orchestra (orchestra stabile della scuola media Baldassarre), "abbiamo scelto di lasciare il palcoscenico ed un primo piano alle piccole grandi alunne musiciste della scuola, protagoniste assolutamente centrali non solo in questa Giornata altamente significativa ma anche nella realtà di tutti i giorni.Ascolteremo le voci le voci di Sarah, Marianna, Vanessa, vedremo le mani di Chiara e Mariagrazia e gusteremo le sonorità strumentali di tutte le alunne e gli alunni della BaldasSound Orchestra and Choir!", coordinati dalle prof.sse Emilia Baldassarre e Giulia Marzano.Sarà possibile seguire lo streaming online della maratona musicale in rosa a partire dalle ore 11.30 di Lunedì 8 Marzo 2021 iscrivendosi e collegandosi al canale Youtube della Scuola Secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre" o seguendo la pagina Facebook o il profilo Instagram