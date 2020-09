L'Amministrazione Bottaro riparte dal Porto di Trani

«E si riparte anche dal nostro porto. Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di realizzazione della nuova canalizzazione interrata per la sostituzione della linea dorsale elettrica e della linea di segnale in fibra ottica per gli impianti di illuminazione e di video sorveglianza». A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro.«L'intervento, sovvenzionato da Regione Puglia per oltre 100mila euro, consentirà di scrivere la parola fine ai quei fastidiosi black out che spesso si sono verificati sul porto nelle ore serali nel corso degli ultimi mesi e di implementare i dispositivi di sicurezza».