L'Amministrazione rende omaggio alle vittime sul lavoro

L'Amministrazione Bottaro questa mattina, in occasione della festività del Primo Maggio, ha voluto omaggiare quanti hanno perso la vita sul lavoro deponendo una corona di fiori ai piedi della targa dedicata per l'appunto ai caduti sul lavoro ubicata in piazza Cesare Battisti. Alla cerimonia ha preso parte l'assessore Lucia de Mari in rappresentanza dell'amministrazione e la Polizia locale.